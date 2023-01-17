Чебыкин Иннокентий Павлович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Работа или профессия
Между 1920 и 1942
Образование 2 класса, беспартийный, жил на прииске Апрельский, работал кочегаром
Бракосочетание
Около 1925
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Чебыкина Валентина Иннокентьевна
Мать ребёнка: Чебыкина Глафира Семеновна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Чебыкин Виктор Иннокентьевич
Мать ребёнка: Чебыкина Глафира Семеновна
Призыв на военную службу
11.03.1942
Воинское звание: красноармеец 85 сдת
Смерть
Неизвестно