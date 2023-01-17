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Чебыкин Иннокентий Павлович

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Место рождения

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Чебыкин Павел Васильевич

Мать: Чебыкина Фекла Иннокентьевна

Апрелково, Шилкинский муниципальный район, Забайкальский край
Работа или профессия
Между 1920 и 1942
Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Образование 2 класса, беспартийный, жил на прииске Апрельский, работал кочегаром
Бракосочетание
Около 1925

Жена: Чебыкина Глафира Семеновна

Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Чебыкина Валентина Иннокентьевна

Мать ребёнка: Чебыкина Глафира Семеновна

Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Чебыкин Виктор Иннокентьевич

Мать ребёнка: Чебыкина Глафира Семеновна

Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Призыв на военную службу
11.03.1942
Тыгда, Магдагачинский муниципальный район, Амурская область
Воинское звание: красноармеец 85 сдת
Смерть
Неизвестно
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