Москаль Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Москаль Виктор Владимирович
Мать ребёнка: Москаль Вера Аникеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Москаль Вера Аникеевна
Томаковка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Москаль Вера Аникеевна
Смерть
Неизвестно