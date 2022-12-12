посёлок городского типа Томаковка, посёлок городского типа Томаковка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Томаковка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд
214Томаковка, с. каз.при рч. Томаковке.80станов. кварт.58331033111Церковь православная 1. Училище. Ярмарок 5. Базары.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Екатеринославский уезд, Томаковская волость
66. Томаковка, село бывшее государственное, при речке Томаковке, дворов 1203, жителей 6735, волостное правление (уездный город в 80 верстах), 2 церкви православных, 2 шк. Показать все

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4912Томаківкаселище міського типуцентр району, центр селищної ОТГр-н ТомаківськийТомаківська селищна об'єднана територіальна громада
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