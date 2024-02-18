Богрец Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти19.03.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: Богрец Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богрец Нина Васильевна
Мать ребёнка: Щипилина Мария Емельянова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богрец Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Щипилина Мария Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1951
Мать ребёнка: Щипилина Мария Емельянова
Смерть
19.03.1968