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Богрец Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

19.03.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: Богрец Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богрец Нина Васильевна

Мать ребёнка: Щипилина Мария Емельянова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богрец Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Щипилина Мария Емельянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щипилина Мария Емельянова

Рождение ребёнка
11.05.1951

Сын: Богрец Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Щипилина Мария Емельянова

Смерть
19.03.1968

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