Щипилина Мария Емельянова
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1922
Отец: Щипилин Емельян
Мать: Щипилина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богрец Нина Васильевна
Отец ребёнка: Богрец Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богрец Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Богрец Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.05.1951
Отец ребёнка: Богрец Василий Иванович
Смерть
Неизвестно