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Щипилина Мария Емельянова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1922

Отец: Щипилин Емельян

Мать: Щипилина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богрец Нина Васильевна

Отец ребёнка: Богрец Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богрец Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Богрец Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богрец Василий Иванович

Рождение ребёнка
11.05.1951

Сын: Богрец Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Богрец Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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