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Евдокия Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Петр Исаев

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1845

Муж: Логин Ильин

Рождение ребёнка
1858

Сын: Статейнов Герасим Васильев

Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Статейнов Семен Васильев

Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1864

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1871

Сын: Статейнов Никифор Васильев

Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Статейнов Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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