Евдокия Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Петр Исаев
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1845
Муж: Логин Ильин
Рождение ребёнка
1858
Сын: Статейнов Герасим Васильев
Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов
Рождение ребёнка
04.09.1864
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов
Рождение ребёнка
26.05.1871
Сын: Статейнов Никифор Васильев
Отец ребёнка: Статейнов Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно