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Статейнов Василий Иванов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Иван Степанов

Мать: Василиса Родионова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
06.11.1833

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Феврония Васильева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Марфа Васильева

Мать ребёнка: Феврония Васильева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Статейнов Петр Васильев

Мать ребёнка: Феврония Васильева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Статейнов Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Феврония Васильева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.10.1843

Сын: Статейнов Филипп Васильев

Мать ребёнка: Феврония Васильева

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
14.05.1854

Жена: Феврония Васильева

Рождение ребёнка
1858

Сын: Статейнов Герасим Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1862

Сын: Статейнов Семен Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.09.1864

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
26.05.1871

Сын: Статейнов Никифор Васильев

Мать ребёнка: Евдокия Петрова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петрова

Смерть
Неизвестно
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