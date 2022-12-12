Статейнов Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Иван Степанов
Мать: Василиса Родионова
Рождение ребёнка
06.11.1833
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Феврония Васильева
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Марфа Васильева
Мать ребёнка: Феврония Васильева
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Феврония Васильева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Статейнов Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Феврония Васильева
Рождение ребёнка
09.10.1843
Сын: Статейнов Филипп Васильев
Мать ребёнка: Феврония Васильева
Бракосочетание
14.05.1854
Жена: Феврония Васильева
Рождение ребёнка
1858
Сын: Статейнов Герасим Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
04.09.1864
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
26.05.1871
Сын: Статейнов Никифор Васильев
Мать ребёнка: Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петрова
Смерть
Неизвестно