Трясунова Лукерья Малаховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясунова Лукерья Малаховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясунов Иван Иванович

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трясунов Александр Иванович

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костаненкова (Тоясунова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трясунова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Архипенкова (Трясунова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Трясунов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
24.06.1909

Дочь: Трясунова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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