Трясунова Лукерья Малаховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трясунов Александр Иванович
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Костаненкова (Тоясунова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трясунова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Архипенкова (Трясунова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Трясунов Алексей Иванович
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
24.06.1909
Дочь: Трясунова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Трясунов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно