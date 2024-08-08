Трясунов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрясунов Александр Иванович

Трясунов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трясунов Иван Андреевич

Мать: Трясунова Лукерья Малаховна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.