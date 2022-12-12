Фон Брин Сергей Францевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1806
Дата смерти10.03.1876
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1806
Рождение ребёнка
07.06.1844
Дочь: Врангель Александрина Сергеевна
Мать ребёнка: Фон Брин Елизавета Борисовна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1846
Мать ребёнка: Фон Брин Елизавета Борисовна
Рождение ребёнка
25.02.1857
Сын: Фон Брин Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Фон Брин Елизавета Борисовна
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния