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Фон Брин Сергей Францевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1806

Дата смерти

10.03.1876

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1806

Отец: Фон Брин Франц Абрамович

Мать: Фон Брин Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
07.06.1844

Дочь: Врангель Александрина Сергеевна

Мать ребёнка: Фон Брин Елизавета Борисовна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.11.1846

Сын: Фон Брин Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Фон Брин Елизавета Борисовна

Рождение ребёнка
25.02.1857

Сын: Фон Брин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Фон Брин Елизавета Борисовна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фон Брин Елизавета Борисовна

Смерть
10.03.1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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