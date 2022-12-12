Кабанов Арсентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1889
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кабанов Алексей Арсентьевич
Мать ребёнка: не указана
Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кабанова Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ермолаева Лидия Арсентьевна
Мать ребёнка: не указана