Кабанов Арсентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабанов Арсентий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1889

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кабанов Алексей Арсентьевич

Мать ребёнка: не указана

Вохтога, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кабанова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ермолаева Лидия Арсентьевна

Мать ребёнка: не указана

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