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Неликаев Яков Осипович
Неликаев Яков Осипович
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Место рождения
Сучкина
, Рыльский уезд, Курская губерния
Дата рождения
1780
Дата смерти
1786
Пол
Мужской
Отец
Неликаев Осип Трифонович
1760 г.р.
Мать
Неликаева Меланья Ивановна
1756 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец:
Неликаев Осип Трифонович
Мать:
Неликаева Меланья Ивановна
Сучкина
, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1786
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