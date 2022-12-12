Неликаев Яков Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неликаев Яков Осипович

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1780

Дата смерти

1786

Пол

Мужской

Отец

1760 г.р.

Мать

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Неликаев Осип Трифонович

Мать: Неликаева Меланья Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Смерть
1786
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