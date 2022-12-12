Набатчикова (Яшкина) Марфа Андреевна
Место рождения
Дата рождения1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.
Отец: Яшкин Андрей Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1912 ст.
Сын: Набатчиков Алексей Тихонович
Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич
Рождение ребёнка
17.10.1917 ст.
Дочь: Набатчикова Пелагея Тихоновна
Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1921
Сын: Набатчиков Петр Тихонович
Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич
Рождение ребёнка
21.04.1925
Сын: Набатчиков Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно