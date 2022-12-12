Набатчикова (Яшкина) Марфа Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Набатчикова (Яшкина) Марфа Андреевна

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Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885 ст.

Отец: Яшкин Андрей Иванович

Мать: не указана

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
12.04.1912 ст.

Сын: Набатчиков Алексей Тихонович

Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1917 ст.

Дочь: Набатчикова Пелагея Тихоновна

Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1921

Сын: Набатчиков Петр Тихонович

Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1925

Сын: Набатчиков Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Набатчиков Тихон Ермолаевич

Смерть
Неизвестно
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