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Набатчиков Тихон Ермолаевич

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Место рождения

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

12.06.1885 ст.

Дата смерти

Вычислено 1931

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1885 ст.

Отец: Набатчиков Ермолай Андреевич

Мать: Набатчикова Степанида Петровна

Городецкое, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Крестные: села Городецкого крестьяне Сергей Александров и Василия Кирилова жена Наталия Петрова 13 июн 1885 Покровская церковь села Городецкое Скопинского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.04.1912 ст.

Сын: Набатчиков Алексей Тихонович

Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.10.1917 ст.

Дочь: Набатчикова Пелагея Тихоновна

Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1921

Сын: Набатчиков Петр Тихонович

Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1925

Сын: Набатчиков Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Набатчикова Марфа Андреевна

Смерть
Вычислено 1931
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