Набатчиков Тихон Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения12.06.1885 ст.
Дата смертиВычислено 1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1885 ст.
Крестные: села Городецкого крестьяне Сергей Александров и Василия Кирилова жена Наталия Петрова 13 июн 1885 Покровская церковь села Городецкое Скопинского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
12.04.1912 ст.
Сын: Набатчиков Алексей Тихонович
Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
17.10.1917 ст.
Дочь: Набатчикова Пелагея Тихоновна
Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1921
Сын: Набатчиков Петр Тихонович
Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
21.04.1925
Сын: Набатчиков Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Набатчикова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Вычислено 1931