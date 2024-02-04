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Провидохина Мария Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1904 по 1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1904 по 1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Провидохин Александр Петрович

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Провидохин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1927

Сын: Провидохин Семен Петрович

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Провидохин Иван Петрович

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Провидохина Анна Петровна

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Провидохин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Рождение ребёнка
С 1936 по 1937

Дочь: Провидохина Зинаида Петровна

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Ивково, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
С 1938 по 1939

Сын: Провидохин Николай Петрович

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Рождение ребёнка
С 1940 по 1941

Дочь: Провидохина Катерина Петровна

Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович

Смерть
Неизвестно

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