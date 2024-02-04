Провидохина Мария Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1904 по 1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1904 по 1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Провидохин Александр Петрович
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1927
Сын: Провидохин Семен Петрович
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Провидохина Анна Петровна
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Провидохин Владимир Петрович
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Рождение ребёнка
С 1936 по 1937
Дочь: Провидохина Зинаида Петровна
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Рождение ребёнка
С 1938 по 1939
Сын: Провидохин Николай Петрович
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Рождение ребёнка
С 1940 по 1941
Дочь: Провидохина Катерина Петровна
Отец ребёнка: Провидохин Петр Семенович
Смерть
Неизвестно