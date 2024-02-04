Провидохин Владимир Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Провидохин Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1934

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

С 1904 по 1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934

Отец: Провидохин Петр Семенович

Мать: Провидохина Мария Николаевна

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