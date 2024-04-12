Авраамов-Мишин (Михайлов) Михаил Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамов-Мишин (Михайлов) Михаил Самуилович

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.07.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1838 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1873 г.р.

Дети

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1867 ст.

Отец: Авраамов Самуил Михайлович

Мать: Захарова Матрона Игнатьевна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Жена: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1893 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1896 ст.

Сын: Михайлов-Мишин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.

Сын: Авраамов-Мишин Иоанн (Иван) Михайлович

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1898 ст.

Сын: Михайлов-Мишин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1904 ст.

Сын: Михайлов-Мишин Петр Михайлович

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1908 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1911 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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