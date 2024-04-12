Авраамов-Мишин (Михайлов) Михаил Самуилович
Место рождения
Дата рождения08.07.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Сын: Михайлов-Мишин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Сын: Михайлов-Мишин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Сын: Михайлов-Мишин Петр Михайлович
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Дочь: Михайлова-Мишина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна
Дочь: Михайлова-Мишина Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Авраамова-Мишина Агрипина Константиновна