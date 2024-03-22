Авраамова-Мишина (Королёва) Агрипина Константиновна
Место рождения
Дата рождения1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Сын: Михайлов-Мишин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Сын: Авраамов-Мишин Иоанн (Иван) Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Сын: Михайлов-Мишин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Сын: Михайлов-Мишин Петр Михайлович
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Дочь: Михайлова-Мишина Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович
Дочь: Михайлова-Мишина Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович