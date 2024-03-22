Авраамова-Мишина (Королёва) Агрипина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авраамова-Мишина (Королёва) Агрипина Константиновна

Место рождения

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чулла, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.02.1889 ст.

Муж: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Рождение ребёнка
25.01.1891 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1893 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Мария Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.12.1894 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.03.1896 ст.

Сын: Михайлов-Мишин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.10.1897 ст.

Сын: Авраамов-Мишин Иоанн (Иван) Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.10.1898 ст.

Сын: Михайлов-Мишин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.10.1900 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.08.1904 ст.

Сын: Михайлов-Мишин Петр Михайлович

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1908 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1911 ст.

Дочь: Михайлова-Мишина Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Авраамов-Мишин Михаил Самуилович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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