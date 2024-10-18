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Колесник Степан Пилипов

Место рождения

Деснянское, Чернігівська область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: не указан

Мать: не указана

Деснянское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесник Агафья Иосифова

Рождение ребёнка
1753

Сын: Колесник Никифор Степанов

Мать ребёнка: Колесник Агафья Иосифова

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Шека (Колесник) Агрипина Степановна

Мать ребёнка: Колесник Агафья Иосифова

Деснянское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Колесник Петр Степанов

Мать ребёнка: Колесник Агафья Иосифова

Смерть
Неизвестно

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