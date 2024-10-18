Колесник Степан Пилипов
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Колесник Агафья Иосифова
Рождение ребёнка
1753
Сын: Колесник Никифор Степанов
Мать ребёнка: Колесник Агафья Иосифова
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Шека (Колесник) Агрипина Степановна
Мать ребёнка: Колесник Агафья Иосифова
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Колесник Петр Степанов
Мать ребёнка: Колесник Агафья Иосифова
Смерть
Неизвестно