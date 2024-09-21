Маркычева (Андреева) Елизовета Алексеевна
Место рожденияСмехра
Дата рождения12.10.1896
Дата смерти23.12.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896
Отец: Андреев Алексей
Мать: не указана
Смехра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Поднебеснова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Андреев Николай Ильич
Смехра, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Климанова Софья Александровна
Отец ребёнка: Андреев Николай Ильич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Маркычев Иван Александрович
Отец ребёнка: Андреев Николай Ильич
Смерть
23.12.1984
Ковров, город Ковров, Владимирская область