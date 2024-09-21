Маркычева (Андреева) Елизовета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркычева (Андреева) Елизовета Алексеевна

Место рождения

Смехра

Дата рождения

12.10.1896

Дата смерти

23.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1896

Отец: Андреев Алексей

Мать: не указана

Смехра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Николай Ильич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Поднебеснова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Андреев Николай Ильич

Смехра, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Климанова Софья Александровна

Отец ребёнка: Андреев Николай Ильич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Маркычев Иван Александрович

Отец ребёнка: Андреев Николай Ильич

Смерть
23.12.1984
Ковров, город Ковров, Владимирская область

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