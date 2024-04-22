Тихон Абросимович
Место рождения
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиМежду 1725 и 1729
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1692
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Иван Тихонович
Мать ребёнка: Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Афанасий Тихонович
Мать ребёнка: Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Савва Тихонович
Мать ребёнка: Евдокия Осиповна
Бракосочетание
До 1708
Жена: Евдокия Осиповна
Смерть
Между 1725 и 1729