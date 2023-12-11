Евдокия Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1692
Дата смертиПосле 1729
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Иван Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Абросимович
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Афанасий Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Абросимович
Рождение ребёнка
До 1708
Сын: Савва Тихонович
Отец ребёнка: Тихон Абросимович
Бракосочетание
До 1708
Муж: Тихон Абросимович
Смерть
После 1729