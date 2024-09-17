Чертовских Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смерти1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Сын: Чертовских Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чертовских Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Чертовских Максим Леонтьевич
Отец ребёнка: Чертовских Леонтий Маркович
Смерть
1814