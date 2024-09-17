Чертовских Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертовских Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

1814

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чертовских Леонтий Маркович

Рождение ребёнка
1785

Сын: Чертовских Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Чертовских Леонтий Маркович

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чертовских Максим Леонтьевич

Отец ребёнка: Чертовских Леонтий Маркович

Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1814
Романово, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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