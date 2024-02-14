Байкова Елена Дмитриевна
Место рожденияр.п.Тума, Рязанской обл.
Дата рождения16.05.1893
Дата смерти05.07.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Смирнова (Байкова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Желнина (Байкова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович
Рождение ребёнка
1934
Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович
Смерть
05.07.1973
Похороны
Неизвестно