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Байкова Елена Дмитриевна

Место рождения

р.п.Тума, Рязанской обл.

Дата рождения

16.05.1893

Дата смерти

05.07.1973

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Байков Николай Иванович

Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Смирнова (Байкова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Байков Василий Иванович

Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Желнина (Байкова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Байков Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Байков Иван Епифанович

Смерть
05.07.1973
Похороны
Неизвестно

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