(Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рахметев Абдрафик
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Абдрафикова) Гайнижамал
Отец ребёнка: Рахметев Абдрафик
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Рахметев Абдрафик
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Абдрафикова) Махмубжамал
Отец ребёнка: Рахметев Абдрафик
Смерть
Неизвестно