Рахметев Абдрафик
Место рожденияс.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Нигматов Рахмат
Мать: (Сейфуллова) Сахиб
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Абдрафикова) Гайнижамал
Мать ребёнка: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена
Рождение ребёнка
1850
Сын: Абдрафиков Фахардин
Мать ребёнка: (Биккинева) Мархамя Первая Жена
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Абдрафикова) Махмубжамал
Мать ребёнка: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена
Смерть
Неизвестно