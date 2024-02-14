Рахметев Абдрафик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРахметев Абдрафик

Рахметев Абдрафик

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Нигматов Рахмат

Мать: (Сейфуллова) Сахиб

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Биккинева) Мархамя Первая Жена

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Абдрафикова) Гайнижамал

Мать ребёнка: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена

Рождение ребёнка
1850

Сын: Абдрафиков Фахардин

Мать ребёнка: (Биккинева) Мархамя Первая Жена

Рождение ребёнка
1853

Сын: Абдрафиков Абдуллатыф

Мать ребёнка: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Абдрафикова) Махмубжамал

Мать ребёнка: (Рахматуллова) Хуснижамал Вторая Жена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.