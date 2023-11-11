Альжева Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альжева Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альжев Николай

Отец ребёнка: Альжев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова (Альжева) Елена

Отец ребёнка: Альжев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаляпина (Альжева) Любовь

Отец ребёнка: Альжев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова (Альжева) Нина

Отец ребёнка: Альжев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альжев Пётр

Отец ребёнка: Альжев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Альжев Василий

Рождение ребёнка
16.04.1959

Дочь: Слепенко (Альжева) Вера

Отец ребёнка: Альжев Василий

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