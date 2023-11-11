Альжева Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альжев Николай
Отец ребёнка: Альжев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Беспалова (Альжева) Елена
Отец ребёнка: Альжев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаляпина (Альжева) Любовь
Отец ребёнка: Альжев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова (Альжева) Нина
Отец ребёнка: Альжев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альжев Пётр
Отец ребёнка: Альжев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Альжев Василий
Рождение ребёнка
16.04.1959
Дочь: Слепенко (Альжева) Вера
Отец ребёнка: Альжев Василий