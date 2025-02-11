Wiebe Gerhard Johann P. 1772 — найти родственников по фамилии на Familio

Wiebe Gerhard Johann P.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1772, Prussia

умер 1812, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Дети
Rempel (Wiebe) Aganetha G19.11.1798 г.р.
(Wiebe) Sara1801 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Prussia

Рождение ребёнка
19.11.1798

Дочь: Rempel (Wiebe) Aganetha G

Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Wiebe) Sara

Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
30.11.1804

Сын: Wiebe Johann Gerhard P

Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Рождение ребёнка
05.12.1806

Сын: Wiebe Gerhard G P

Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara

Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Смерть
1812
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

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