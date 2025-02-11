Wiebe Gerhard Johann P.
мужской, родился 1772, Prussia
умер 1812, Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Дети
Rempel (Wiebe) Aganetha G19.11.1798 г.р.
(Wiebe) Sara1801 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Prussia
Рождение ребёнка
19.11.1798
Дочь: Rempel (Wiebe) Aganetha G
Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Wiebe) Sara
Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara
Рождение ребёнка
30.11.1804
Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara
Рождение ребёнка
05.12.1806
Сын: Wiebe Gerhard G P
Мать ребёнка: Wiebe (Penner) Sara
Смерть
1812