Попова Евдокия Спиридоновна
Место рожденияд. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Дата рожденияВычислено 1738 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Рождение
Вычислено 1738 ст.
Отец: Попов Спиридон Нестерович
Мать: Шихова Дарья Антоновна
д. Усовы, поч. Ежевский (Вятская округа, Илганская волость, Коршинский десяток; Оричевский район)
Рождение ребёнка
Вычислено 1757 ст.
Сын: Колотов Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Колотов Григорий Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1762 ст.
Дочь: Колотова Варвара Григорьевна
Отец ребёнка: Колотов Григорий Васильевич
Смерть
Неизвестно