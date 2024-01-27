Богданов (Bogdanoff) Карп Емельянович
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Комментарий
Рождение
1830
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федосья Карповна
Мать ребёнка: Богданова Афимья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Bogdanoff Федор Карпович
Мать ребёнка: Богданова Афимья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Утинья Карповна
Мать ребёнка: Богданова Афимья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.04.1859
Дочь: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna
Мать ребёнка: Богданова Афимья
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 32 года живет с мамай (папа уже умер) с семьей и 4 детьми и семьей брата Николая Емельяновича и его 6 детей.
Смерть
Неизвестно