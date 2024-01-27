Богданов (Bogdanoff) Карп Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Bogdanoff) Карп Емельянович

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Богданов (bogdanoff) Емельян Маркович

Мать: Богданова Ульяна

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федосья Карповна

Мать ребёнка: Богданова Афимья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданов Bogdanoff Федор Карпович

Мать ребёнка: Богданова Афимья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Утинья Карповна

Мать ребёнка: Богданова Афимья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.04.1859

Дочь: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna

Мать ребёнка: Богданова Афимья

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 32 года живет с мамай (папа уже умер) с семьей и 4 детьми и семьей брата Николая Емельяновича и его 6 детей.
Смерть
Неизвестно
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