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Богданова Афимья

Место рождения

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Федосья Карповна

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Богданов Bogdanoff Федор Карпович

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Утинья Карповна

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.04.1859

Дочь: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna

Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно
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