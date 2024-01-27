Богданова Афимья
Место рожденияселение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
1828
селение Батаевка Ахтубинской волости Царевского уезда Саратовской губернии
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Федосья Карповна
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1855
Сын: Богданов Bogdanoff Федор Карпович
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Утинья Карповна
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
15.04.1859
Дочь: Susoeff Агафия Hanya (Hazel) Карповна Karevna
Отец ребёнка: Богданов (bogdanoff) Карп Емельянович
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Смерть
Неизвестно