Худолеева Елисавета Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Сын: Худолеев Андрей Федорович
Отец ребёнка: Худолеев Федор Иванович
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно