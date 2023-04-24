Худолеев Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Худолеев Иван Филиппович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1876 ст.
Сын: Худолеев Андрей Федорович
Мать ребёнка: Худолеева Елисавета Матвеевна
Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно