Кайгородцев Равик — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайгородцев Равик

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кайгородцева Людмила Матвеевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Место жительства
Неизвестно
Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Место жительства
Неизвестно
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.10.1964

Дочь: Тенькова (Кайгородцева) Елена Равиковна

Мать ребёнка: Кайгородцева Людмила Матвеевна

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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