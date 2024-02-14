Кайгородцев Равик
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Жанатас, Сарысуский район, Жамбылская область
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.10.1964
Дочь: Тенькова (Кайгородцева) Елена Равиковна
Мать ребёнка: Кайгородцева Людмила Матвеевна
Смерть
Неизвестно