Митрополова (Свинобоева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрополова (Свинобоева) Мария Николаевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

14.10.1825 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Свинобоев Николай Иванович

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
23.05.1815 ст.

Муж: Митрополов Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.04.1819 ст.

Дочь: Митрополова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Митрополов Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.07.1820 ст.

Дочь: Митрополова Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Митрополов Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
04.07.1824 ст.

Дочь: Митрополова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Митрополов Василий Фёдорович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
14.10.1825 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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