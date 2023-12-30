Митрополова (Свинобоева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти14.10.1825 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Свинобоев Николай Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.05.1815 ст.
Рождение ребёнка
10.04.1819 ст.
Дочь: Митрополова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Митрополов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
01.07.1820 ст.
Дочь: Митрополова Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Митрополов Василий Фёдорович
Рождение ребёнка
04.07.1824 ст.
Дочь: Митрополова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Митрополов Василий Фёдорович
Смерть
14.10.1825 ст.