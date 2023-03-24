Темникова (Иванова) Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темников Сергей Федорович
Рождение ребёнка
15.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Темников Сергей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно