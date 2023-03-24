Темникова (Иванова) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТемникова (Иванова) Людмила Ивановна

Темникова (Иванова) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1960

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Сергей Федорович

Рождение ребёнка
15.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Сергей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Сергей Федорович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close