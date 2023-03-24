Темников Сергей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Сергей Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.56

Пол

Мужской

Отец

1922 г.р.

Мать

1929 г.р.

Жена

1960 г.р.
1955 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.56

Отец: Темников Федор Иванович

Мать: Темникова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова Надежда Юрьевна

Рождение ребёнка
09.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова Людмила Ивановна

Рождение ребёнка
15.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Людмила Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова Надежда Юрьевна

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