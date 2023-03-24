Темников Сергей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.56
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.56
Отец: Темников Федор Иванович
Мать: Темникова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темникова Надежда Юрьевна
Рождение ребёнка
09.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темникова Людмила Ивановна
Рождение ребёнка
15.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темникова Людмила Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно