Кокорина (?) Дарья Кондратьева
Место рожденияз. Гаря Федотова
Дата рождения1734
Дата смерти1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
з. Гаря Федотова
Орловский оброчный стан
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Чернытьева Ирина Емельяновна
Отец ребёнка: Кокорин Емельян Фёдорович
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1795
д. Кокорины (Федоровский)