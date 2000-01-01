Кокорина (?) Дарья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (?) Дарья Кондратьева

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Место рождения

з. Гаря Федотова

Дата рождения

1734

Дата смерти

1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

з. Гаря Федотова
Орловский оброчный стан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Чернытьева Ирина Емельяновна

Отец ребёнка: Кокорин Емельян Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Емельян Фёдорович

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1795
д. Кокорины (Федоровский)
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