Кокорин Емельян Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорин Емельян Фёдорович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1735

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Кокорин Фёдор Анисимович

Мать: не указана

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Чернытьева Ирина Емельяновна

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Кондратьева

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Дарья Кондратьева

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1789
д. Кокорины (Федоровский)
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