Кокорин Емельян Фёдорович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1735
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Кокорин Фёдор Анисимович
Мать: не указана
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Чернытьева Ирина Емельяновна
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Кондратьева
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
1789
д. Кокорины (Федоровский)