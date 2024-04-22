Быков Филат Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быков Филат Петрович

Место рождения

Хрущево, Ленинский район, Тульская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1740 г.р.

Мать

1740 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Быков Петр Акинфиевич

Мать: Быкова Екатерина Григорьевна

Хрущево, Ленинский район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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