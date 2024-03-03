Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна

Место рождения

Пимено-Черни, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

14.03.1903

Дата смерти

29.11.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903

Отец: Фомичёв Павел

Мать: Фомичёва (Севостьянова) Мария

Пимено-Черни, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Данилова (Филлипова) Клавдия Акимовна

Отец ребёнка: Филиппов Аким Ильич

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Филиппов Николай Акимович

Отец ребёнка: Филиппов Аким Ильич

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Землянухина Раиса Акимовна

Отец ребёнка: Филиппов Аким Ильич

Смерть
29.11.1988

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