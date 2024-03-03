Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна
Место рождения
Дата рождения14.03.1903
Дата смерти29.11.1988
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1903
Отец: Фомичёв Павел
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Данилова (Филлипова) Клавдия Акимовна
Отец ребёнка: Филиппов Аким Ильич
Рождение ребёнка
20.09.1927
Сын: Филиппов Николай Акимович
Отец ребёнка: Филиппов Аким Ильич
Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Землянухина Раиса Акимовна
Отец ребёнка: Филиппов Аким Ильич
Смерть
29.11.1988