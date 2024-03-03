Филиппов Аким Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Филлипов Илья Филатович
Мать: Филлипова Анна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Данилова (Филлипова) Клавдия Акимовна
Мать ребёнка: Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
20.09.1927
Сын: Филиппов Николай Акимович
Мать ребёнка: Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Землянухина Раиса Акимовна
Мать ребёнка: Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна
Смерть
1942