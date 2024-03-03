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Филиппов Аким Ильич

Место рождения

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Филлипов Илья Филатович

Мать: Филлипова Анна

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Данилова (Филлипова) Клавдия Акимовна

Мать ребёнка: Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Филиппов Николай Акимович

Мать ребёнка: Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна

Захаров, Котельниковский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Землянухина Раиса Акимовна

Мать ребёнка: Филлипова (Фомичёва) Евдокия Павловна

Смерть
1942

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