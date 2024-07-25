Елисавета Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисавета Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1851 г.р.

Дети

Вычислено 1872 г.р.
Вычислено 1874 г.р.

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Шальнов Николай Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Павел Николаев

Отец ребёнка: Савельев Шальнов Николай Савельев

Рождение ребёнка
Вычислено 1874

Дочь: Анна Николаева

Отец ребёнка: Савельев Шальнов Николай Савельев

Смерть
Неизвестно

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