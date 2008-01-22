Журавлева (Адымова) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения11.12.1931
Дата смерти22.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1931
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1954
Дочь: Мухина (Журавлева) Людмила Владимировна
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Федорович
Рождение ребёнка
26.12.1956
Сын: Журавлев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Журавлев Владимир Федорович
Смерть
22.01.2008