Журавлева (Адымова) Екатерина Ивановна 11.12.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Журавлева (Адымова) Екатерина Ивановна

Место рождения

Филино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.12.1931

Дата смерти

22.01.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1931

Отец: Адымов Иван Григорьевич

Мать: Адымова Аполлинария Ефимовна

Филино, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлев Владимир Федорович

Рождение ребёнка
22.04.1954

Дочь: Мухина (Журавлева) Людмила Владимировна

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Федорович

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.12.1956

Сын: Журавлев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Журавлев Владимир Федорович

Андогский, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.01.2008

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