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Пономарев Николай Захарович

Место рождения

Малое Кабанье

Дата рождения

1777

Дата смерти

24.04.1848

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Пономарев Захар

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Филипп Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Лукия

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Лукия

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пономарев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пономарева Лукия

Смерть
24.04.1848
Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния

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