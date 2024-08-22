Пономарев Николай Захарович
Место рожденияМалое Кабанье
Дата рождения1777
Дата смерти24.04.1848
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Пономарев Захар
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Филипп Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Лукия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева Лукия
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пономарев Иван Николаевич
Мать ребёнка: Пономарева Лукия
Смерть
24.04.1848