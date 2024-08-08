Пономарева Лукия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Филипп Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Захарович
Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1801
Сын: Пономарев Иван Николаевич
Отец ребёнка: Пономарев Николай Захарович
Смерть
Неизвестно