Пономарева Лукия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарева Лукия

Пономарева Лукия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Филипп Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Захарович

Малое Кабанье, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Николай Захарович

Рождение ребёнка
1801

Сын: Пономарев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Пономарев Николай Захарович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.