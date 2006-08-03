Кичкина (Балашова) Антонина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кичкина (Балашова) Антонина Николаевна

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

02.02.1926

Дата смерти

03.08.2006

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кичкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кичкин Виктор Алексеевич

Отец ребёнка: Кичкин Алексей Кондратьевич

Рождение ребёнка
1949

Сын: Кичкин Олег Алексеевич

Отец ребёнка: Кичкин Алексей Кондратьевич

Смерть
03.08.2006
Армавир, город Армавир, Краснодарский край

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