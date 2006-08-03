Кичкина (Балашова) Антонина Николаевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1926
Дата смерти03.08.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кичкин Алексей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Кичкин Алексей Кондратьевич
Смерть
03.08.2006
Армавир, город Армавир, Краснодарский край