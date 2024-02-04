Ильина Жанна Валерьевна
Место рождения
Дата рождения20.06.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.12.1988
Дочь: Рябуха Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Владимирови
Рождение ребёнка
14.11.1992
Дочь: Слатина (Ильина) Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Ильин Сергей Владимирови