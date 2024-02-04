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Ильина Жанна Валерьевна

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Место рождения

Северск, ЗАТО Северск, Томская область

Дата рождения

20.06.1969

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Северск, ЗАТО Северск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Сергей Владимирови

Рождение ребёнка
02.12.1988

Дочь: Рябуха Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Владимирови

Рождение ребёнка
14.11.1992

Дочь: Слатина (Ильина) Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Ильин Сергей Владимирови

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