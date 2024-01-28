Ильин Сергей Владимирови
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1963
Отец: Ильин Владимир Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильина Жанна Валерьевна
Рождение ребёнка
02.12.1988
Дочь: Рябуха Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина Жанна Валерьевна
Рождение ребёнка
14.11.1992
Дочь: Слатина (Ильина) Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Ильина Жанна Валерьевна