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Ильин Сергей Владимирови

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1963

Отец: Ильин Владимир Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильина Жанна Валерьевна

Рождение ребёнка
02.12.1988

Дочь: Рябуха Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина Жанна Валерьевна

Рождение ребёнка
14.11.1992

Дочь: Слатина (Ильина) Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Ильина Жанна Валерьевна

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