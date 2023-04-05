Григорьев Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.09.1884
Дочь: Кочладзе Ксения Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.1887
Дочь: Кочладзе София Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1891
Дочь: Мурашко Лариса Викторовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно