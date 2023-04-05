Григорьев Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григорьев Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.09.1884

Дочь: Кочладзе Ксения Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.1887

Дочь: Кочладзе София Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1891

Дочь: Мурашко Лариса Викторовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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